57 قتيلاً و59 جريحاً حصيلة حرائق الغابات في البرتغال

أعلن وزير الدولة البرتغالي للشؤون الداخلية خورغي غوميز الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات العنيفة في منطقة ليريا بوسط البرتغال إلى 39 قتيلاً و59 جريحاً.

واندلع الحريق قبيل الساعة (14:00 ت.غ) في منطقة بيدروغاو غراندي. وحاصرت النيران عدداً من الضحايا في سياراتهم بينما كانت تسير على طريق قريب.

وكانت حصيلة سابقة قالت إنه قتل ما لا يقل عن 19 شخصاً٬ السبت٬ وإن معظم القتلى كانوا يركبون سيارات وحاصرتهم الحرائق على الطرق.

وأسقطت الحرائق٬ التي لم تتم السيطرة عليها إلى الآن٬ أكبر عدد من القتلى في البرتغال منذ عقود.

وقال وزير الدولة للشؤون الداخلية جورجي غوميز إن الرئيس مارسيلو ريبلو دي سوزا في طريقه إلى موقع المأساة.

وبدأت الحرائق أمس في منطقة جبلية على بعد 200 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من لشبونة وسط موجة حرارة شديدة ورياح قوية أَّدت إلى اندلاع الحريق.