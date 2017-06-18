بعد إنجاز قانون الإنتخاب…الراعي:ننتظر من السلطة معالجة الأزمة الاقتصادية

أشار البطريرك الكردينال مار بشاره بطرس الراعي إلى إنجاز قانون الانتخاب الجديد، بعد طول انتظار وبعد أن علّق الاهتمام بالشؤون الوطنية الاخرى، لافتا إلى الإنتظار من السلطة السياسيّة الانكباب بكلّ جهد على معالجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية، والقضايا الاجتماعية والأمنية، وتداعيات أعداد النازحين واللاجئين التي تهدّد الكيان اللبناني بمقدّراته وإمكاناته ومعيشة أهله ومستقبل أجياله.

ولفت الراعي خلال ترأسه قداس عيد الاب في بكركي، إلى مأساة التهجير والنزوح واللّجوء، والتشريد على الدروب، والإذلال على بوابات الدول، مناشدا ضمائر حكّام الدول في الأسرتَين الدولية والعربية، ومطالبا بإيقاف الحروب في سوريا والعراق واليمن وفلسطين، ومكافحة المنظّمات الإرهابية وعمليات التفجير لاسيّما في مصر حيث الاعتداءات المبرمجة على المسيحيين، وتحديدًا الإخوة الأقباط.

كما طالب بإيجاد حلول سياسيّة مسؤولة للنزاعات، والعمل الجدّي على توطيد سلام عادل وشامل ودائم، والالتزام بإعادة جميع المهجّرين والنازحين واللاجئين إلى بيوتهم وأوطانهم بحكم المواطنة.