موسكو: نهج ترامب تجاه كوبا يعيدنا إلى الحرب الباردة

اعتبرت الخارجية الروسية، الأحد، أن نهج الإدارة الأميركية الجديد تجاه كوبا هو “العودة إلى البلاغة الخطابية للحرب الباردة”.

وأعربت الخارجية الروسية في بيان لها، عن أسفها إزاء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلغاء سياسة تطبيع العلاقات مع كوبا وفرض قيود جديدة على هافانا.

وأضاف البيان: “باعتقادنا، لا يشك أحد في أن التعامل المتغطرس مع كوبا لا آفاق له، وتدل على ذلك تطورات الأحداث في نصف القرن الأخيرة”.

وجددت موسكو دعمها لهافانا في هذه المسألة قائلةً “نعارض قيوداً وحصارات وعقوبات وخطوطاً فاصلة، وندعو إلى الحوار والتعاون وإنشاء الجسور والتعامل من دون إملاء ومحاولات التدخل من الخارج في شؤون دول سيادية”.