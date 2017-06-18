الحريري: سنؤمّن الكهرباء 24/24 وسنخوض المعركة مع المعترضين

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن “هناك أموراً سياسية لن نتفق حولها مع الفريق الآخر مهما حصل، ولكن بالنسبة للأمور التي تهم المواطن في البلد كالكهرباء والمياه والتعليم والاستشفاء فهي أمور ممنوع أن نختلف حولها وكذلك بالنسبة للموازنة. قد نختلف على أمور استراتيجية كامتلاك السلاح وهذا أمر لا نريده أو الذهاب الى سوريا وهذا أمر نرفضه أيضاً، هذه أمور لن نتفق عليها إلا إذا عقدت طاولة حوار، ولكن حتى ولو عقدت هذه الطاولة علينا أن نكون منطقيين، فالمنطقة تشهد عاصفة حالياً تغيّر بلاداً وتهجّر أشخاصاً، وأنا من واجبي أن أكون صادقاً معكم لا أن أرفع شعارات وألقي خطابات تثير الاحتقانات والخصام بين الناس”.

كلام الحريري جاء خلال حضوره إفطاراً في منطقة الظريف حيث شدد على أن من واجبه أيضاً حماية الجميع في لبنان كما فعل الرئيس الشهيد رفيق الحريري حين حمى لبنان وجميع اللبنانيين.

وقال: “لقد مرت علينا ثلاث سنوات لم يكن لدينا خلالها رئيس للجمهورية، لكننا انتخبنا رئيساً ووضعنا قانون انتخابات أخيراً. لقد قلنا إننا في هذه الحكومة سنضع موازنة وسننجز قانون انتخابات وقد قمنا بذلك، وإن شاء الله سنعمل على تحسين الكهرباء، وأنا أعلم أنه باستطاعتنا تأمين الكهرباء 24/24 ساعة، وإن شاء الله سيحصل ذلك وسيصار خلال الأسابيع المقبلة الى وضع كل المشاريع المتعلقة بالكهرباء”.

وتابع: “بالتأكيد سنسمع اعتراضات من البعض، ولكن ما أودّ قوله هو أن الناس ملّت من الكلام وهي تريد الكهرباء، وقد سئمت من المولّدات ومن التلوث البيئي الناتج عنها، ونحن سنخوض هذه المعركة. وأقول لكم منذ الآن إنّ كل المستفيدين من المولدات سيقفون بوجهنا وسيخوضون معارك ضدنا ويطلقون الشائعات ولكن ما سنقوم به نحن هو تأمين الكهرباء 24 ساعة، وسنوفّر على المواطن أربعين بالمئة من فاتورته لأنه يدفع اليوم فاتورتين واحدة للدولة وأخرى لأصحاب المولدات”.

وختم بالقول: “بيروت التي أرادها رفيق الحريري جوهرة الشرق الأوسط ستعود كذلك رغماً عن كل من لا يريد ذلك”.