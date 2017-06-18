إعتصام في ساحة قرطبا رفضا لإستمرار عمل المرامل العشوائية

نظمت مجموعة “جبيل تحاسب”، إعتصاما سلميا في ساحة بلدة قرطبا قضاء جبيل رفضا لإستمرار المرامل غير الشرعية والخارجة عن القيود القانونية وتهديد سلامة أمننا المروري على الطريق التي تربط الساحل بجرد جبيل الجنوبي، شارك فيه الأمين العام لقوى 14 آذار الدكتور فارس سعيد، رئيس بلدية عبود مزرعة السياد الدكتور روبير غاريوس، رئيس مركز قرطبا في حزب “القوات اللبنانية” هادي مرهج، رئيس قسم قرطبا الكتائبي جوزف كرم، المونسينور يوسف السخن وحشد من ممثلي رؤساء بلديات جرد جبيل الجنوبي وأهالي بلدة قرطبا والجوار.