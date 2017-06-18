أمير الكويت: متضامنون لتجفيف منابع الإرهاب

أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن بلاده تتضامن مع المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، في ظل الظروف الدقيقة التي تعصف بالمنطقة، وما يشهده العالم من تنامي هذه الظاهرة، مؤكداً أن الكويت تعي خطورة الإرهاب ودوافعه الشريرة.

الصباح، وفي كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان، أمل في تجاوز التطورات الأخيرة “في بيتنا الخليجي ومعالجتها وتهيئة الأجواء لحل الخلافات المؤسفة ورأب الصدع بالحوار والتواصل في ظل ما يجمع دول مجلس التعاون وشعوبها من روابط تاريخية راسخة وعلاقات أسرية حميمة”.