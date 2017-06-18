مقتل 4 مدنيين في هجوم لـ “بي كا كا” في حلب

قُتل 4 مدنيين في بلدة مارع بمحافظة حلب السورية، في هجوم شنه تنظيم “ب ي د/ بي كا كا” على المنطقة بقذائف الهاون.

وذكرت مصادر محلية، الأحد، أن مسلحي تنظيم “ب ي د/ بي كا كا”، شنّوا هجومًا بقذائف الهاون ليلة السبت، استهدف بلدة مارع التي يسيطر عليها الجيش السوري الحر.

وأضافت المصادر أن الهجوم أدى إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة اثنين آخرين بجروح.

ودأب تنظيم “ب ي د/ بي كا كا” على شنّ هجمات بقذائف الهاون على مناطق مارع وكفر كلبين وحوار النهر في ريف حلب الشمالي.

ويسيطر ب ي د/بي كا كا على مدينة الحسكة، ومناطق شمالي محافظة الرقة، ومدينتي منبج، شرق حلب، وعفرين، غربها.

ويبسط التنظيم سيطرته على نحو 39 ألفاً و500 كم مربع، أي قرابة 23% من مساحة سوريا، وتشكل مناطق سيطرته 65% من حدود البلاد مع تركيا.