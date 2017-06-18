ترامب يندد بما يتعرّض له من “اضطهاد”

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن إدارته في سلسلة من التغريدات، مندداً مرة أخرى بحملة “الاضطهاد” ضده.

وكتب ترامب على حسابه على تويتر: “فلنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى ذات أداء جيد على الرغم من الإرباك الناتج من الاضطهاد”، وأضاف “وظائف عديدة جديدة، حماسة للأعمال الكبيرة، بنى تحتية، نظام رعاية صحية، وتخفيض الضرائب، في الطريق”.

وأشار ترامب أيضاً إلى اختياره الناجح للقاضي المحافظ نيل غورسيتش في المحكمة العليا.