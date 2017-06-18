الخارجية الأميركية ترحّب بإعلان وقف إطلاق النار في جنوب سوريا

رحبت الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار لمدة يومين في جنوب سوريا ودعت الحكومة السورية إلى الوفاء بالتزاماتها خلال هذه الفترة.

موقف واشنطن جاء على لسان المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الأميركية هيثر نورت ، التي قالت في بيان: “سنحكم على هذه المبادرة بالنتائج وليس بالكلمات”.

وأضافت: “ينبغي أيضا على المعارضة أن توقف الهجمات لتسمح بصمود وقف إطلاق النار ، والذي نأمل أن يتم تمديده، وللسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين”.