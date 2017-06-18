العثور على جثث البحارة الأميركيين المفقودين قبالة سواحل اليابان

عثرت البحرية الأميركية على جثث عدد من أفراد طاقم المدمرة “يو إس إس فيتزجيرالد” التي اصطدمت بسفينة شحن فلبينية فجر السبت قبالة السواحل اليابانية.

أعلنت البحرية الأميركية في بيان الأحد أنها عثرت على جثث “عدد” من البحارة الأميركيين الذين فقد أثرهم بعد اصطدام مدمرتهم بسفينة شحن ترفع علم الفلبين قبالة السواحل اليابانية وأكدت أن الجثث كانت داخل المدمرة.

من جهتها أفادت شبكة التلفزيون العام الياباني “إن إتش كيه” أن البحارة الأميركيين السبعة الذين فقد أثرهم قد تم العثور عليهم قتلى جميعا.

وقد ظل خفر السواحل اليابانيون والبحرية الأميركية يواصلون ليل السبت عمليات البحث عن البحارة السبعة.

وكانت طائرات ومروحيات وقوارب تجوب قبالة السواحل اليابانية المطلة على المحيط الهادئ بحثا عن البحارة الذين كانوا لا يزالون في عداد المفقودين بعد مرور عشرين ساعة على الحادث الذي ألحق أضرارا جسيمة بالمدمرة “يو إس إس فيتزجيرالد” وأوقع العديد من الجرحى من بينهم القبطان براين بنسون.

وصرح كل من البحرية الأميركية وخفر السواحل اليابانيون أن المدمرة فيتزجيرالد اصطدمت بالسفينة “إي سي إكس كريستال” قرابة الساعة 02,30 (الجمعة 17,30 ت غ) أثناء وجودها على بعد 56 ميلا بحريا جنوب غرب مدينة يوكوسوكا اليابانية.

وتشكل المنطقة حيث حصل الاصطدام ممرا بحريا مزدحما لسفن الشحن على مقربة من مرفأي يوكوهاما وطوكيو.