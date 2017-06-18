إشكال بين عائلتين تخلله إطلاق نار… وأحمد أصيب في عينه!

وقع إشكال في بلدة العوادة في منطقة وادي خالد الحدودية، بين كل من أحمد م.ع. وشقيقيه حمود وفاطمة من جهة، وعدنان ح. وشقيقه خالد من جهة أخرى، تطور إلى تضارب بالأيدي والحجارة، ثم إطلاق نار من سلاح صيد وسلاح حربي وإصابة أحمد ع. في عينه اليسرى إصابة خطرة وفي رجله، ونقل الى مستشفى في بيروت للمعالجة.

كما أصيب شقيقاه حمود وفاطمة في أماكن عدة من جسميهما، وهما قيد المعالجة.

ولاحقاً أوقفت مفرزة استقصاء الشمال عدنان ح. وتم تسليمه إلى مخفر وادي خالد، لمتابعة التحقيقات ولمعرفة كامل مسببات الحادثة.