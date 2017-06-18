أبو فاعور: استطعنا ان نجنب البلاد سيناريو فراغ قاتل

لفت عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور إلى أنهم لا ينكرون أنهم شاركوا ولو متأخرين في النقاشات التي حصلت بشأن قانون الإنتخاب، موضحاً إلى انهم “في الوقت نفسه لا يدعون ولا يمكنهم ان ندعوا أبوة لهذا القانون، لأن الكثير من الآراء التي طرحوها لم يتم الأخذ بها، والكثير من الاقتراحات التي تقدموا بها في الاجتماعات المتأخرة للجان صرف النظر عنها لاعتبارات سياسية”.

أبو فاعور، وفي كلمة ألقاها خلال رعايته احتفال إطلاق مشروع الصرف الصحي وبدء العمل في محطة التكرير في بلدة العقبة في قضاء راشيا، قال: “فقط ما يعزينا أننا استطعنا ان نبعد عن قانون الانتخاب أمرا شائنا واستطعنا ان نتفادى نقيصة كبرى وهي التصويت الطائفي، انتخابا أو تأهيلا او القانون المسمى زورا بالأرثوذوكسي، واستطعنا ان نساهم مع قوى أخرى في تجنيب البلاد سيناريو فراغ قاتل كان يمكن أن يأخذ البلد إلى مهاو خطيرة جدا”.

وتابع: “هناك من وضع البلد امام هذه الخيارات القاسية الصعبة، ولكن ربما يحق لنا السؤال هل هذا القانون هو الافضل الذي طالما انتظره اللبنانيون؟، بالطبع لا، القانون اصبح أمرا واقعا، ونحن نحترم خيارات الديمقراطية، ونحترم ونشكر كل من وقف إلى جانب مبدأ التوافق إلى ان وصلنا الى هذا الوفاق الذي كان يمكن ان يكون اكثر انصافا اتجاه المواطن اللبناني”.

وختم أبو فاعور: “في كل الحالات القانون أصبح وراءنا والانتخابات أمامنا، ولتتنافس القوى السياسية على هذا الأساس. والأهم ان لا نغرق في الاستقطاب الطائفي والمذهبي ونعيد الأوضاع الداخلية إلى مزيد من التشنج الذي لا نحتاج اليه لا اليوم ولا في الظروف التي نعيش فيها”.