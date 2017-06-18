مقتل 3 يشتبه بإنتمائهم لـ”القاعدة” بغارة جوية أميركية جنوب اليمن

قتل 3 أشخاص يشتبه بإنتمائهم إلى تنظيم “القاعدة” في غارة شنتها طائرة أميركية مسيّرة عن بعد في جنوب اليمن ، بحسب ما أعلن مسؤول في أجهزة الأمن اليمنية السبت.

وأوضح المسؤول أن الغارة التي وقعت في وقت متأخر من الجمعة استهدفت عربة في محافظة شبوة. وشن الطيران الأميركي الجمعة، غارة جوية بصاروخين استهدفت سيارة تستقلها قيادات من “القاعدة” بواد في منطقة النقبة، بمديرية حبان في محافظة شبوة جنوب اليمن .

واستهدفت الغارة موقعا لعناصر التنظيم بشبوة يقع بين وادي يشبم والنقبة بمديرية الصعيد، وأسفرت عن تدمير السيارة بالكامل.

وتواترت أنباء غير مؤكدة عن مقتل شقيق أمير تنظيم “القاعدة” سعد بن عاطف ، واثنين من مرافقيه في شبوه وهم في طريقهم من الصعيد إلى حبان.

وكثفت الولايات المتحدة، منذ تسلم دونالد ترامب الرئاسة في كانون الثاني، ضرباتها ضد تنظيم “القاعدة” في محافظات أبين وشبوة (جنوب) والبيضاء (وسط). وقتل أكثر من 20 من عناصر التنظيم في هذه الغارات، بحسب مصادر أمنية ومحلية في اليمن.