العجوز لمعارضي قانون الانتخاب: استقيلوا وكفى تنظيراً!

رحّبت حركة الناصريين الأحرار بإقرار قانون الإنتخاب الجديد، واعتبر رئيس مجلس القيادة زياد العجوز أن مجرد التوافق والإتفاق على قانون انتخاب جديد يشكل نجاحاً وانتصاراً لكل من ساهموا به وللدولة اللبنانية أيضاً.

وقال العجوز في تصريح: “لقد سمعنا تعليقات كثيرة مندّدة بهذا القانون ونقول للنواب غير الموافقين على هذا القانون أن يستقيلوا من مجلس النواب وكفى تنظيراً على الشعب… نعم إنه ليس القانون المثالي الكامل الذي تم إقراره ولكنه في نهاية المطاف شكل الخطوة الجريئة الجديدة نحو التغيير المطلوب”.

وأثنى العجوز على تضحيات رئيس الحكومة سعد الحريري من أجل الوصول الى تحقيق هذا الإنجاز، معتبراً أن كل من يحاول وصف تضحيات الحريري بالإستسلام هو مخطئ، لأن الإستسلام الحقيقي هو أن تترك البلاد في شر الفراغ وما أدراك ما الفراغ”.

وختم العجوز: “أما وقد أقر القانون الجديد، فيهمّنا نحن في حركة الناصريين الأحرار تأكيد خوضنا لهذا الإستحقاق، وستباشر خلية العمل التنظيمية تحركاتها خلال أيام قليلة من أجل وضع خطة وبرنامج عمل سنطلع حلفاءنا عليها. ترشيحنا عن المقعد السنّي في بيروت هو أمر ثابت وراسخ وسندرس كيفية مشاركتنا في الدوائر الأخرى”.