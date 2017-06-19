قرقاش: عزل قطر قد يستمر سنوات

أكد وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن عزل قطر قد يستمر سنوات، لأن الدوحة لا تزال في حالة إنكار وغضب.

وكشف قرقاش في لقاء مع صحافيين بباريس انه سيتم إعداد قائمة بالشكاوى من قطر خلال أيام، مضيفا: “نقترح نظام مراقبة غربياً لأنشطة قطر للتأكد من تغير سلوكها بشأن الإرهاب”.

ولفت إلى أن تركيا ما زالت تحاول البقاء على الحياد في الأزمة القطرية، آملاً أن تبقى أنقرة حكيمة، وتدرك أن مصلحتها تكمن بدعم التحرك ضد الدوحة.