عودة استقبل نائبين يونانيين

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة النائبين في البرلمان اليوناني جورج لازاريدس وغبريال اوراميدس.

بعد الزيارة، أشار النائب لازاريدس إلى المشاركة في مؤتمر نظمه الأرمن في لبنان، له علاقة بالمجازر التي قام بها الأتراك الحديثون في البنطس وفي آسيا الصغرى، والتي طاولت اليونانيين والأرمن والأشوريين على حد سواء.

وأضاف:”أتينا لنلتقي سيادة متروبوليت بيروت المطران الياس عودة لأخذ بركته وكي نطلع منه على واقع العمل الكنسي، وقد تأثرنا بهذا العمل، فالكنيسة الأرثوذكسية هنا تحمل صليبا، وهي تحمله بفخر، ونحن فخورون بكوننا أرثوذكسيين”.

وختم:”سننقل مشاعرنا وما تلقيناه من معلومات إلى اليونان، كي يدرك اليونانيون أيَّ صليب تحمل الكنيسة الأرثوذكسية هنا ويعرفوا ضخامة العمل الذي تقوم به الكنيسة ويقوم به سيادته”.