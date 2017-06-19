ريفي: أغلب الدوائر الإنتخابية ذات طابع مذهبي وطائفي

كشف الوزير السابق أشرف ريفي أن الصورة تتضح بعد عيد الفطر المبارك، وعندها نبدأ الإستعدادات لخوض المعركة الإنتخابية.

وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، لفت ريفي الى أن قانون الإنتخاب يتضمّن الكثير من الثغرات التي لا بدّ من تعديلها، خصوصاً وأن وحدة المعيار بين الدوائر غير موجودة، وأغلب الدوائر ذات طابع مذهبي وطائفي بعكس ما ينصّ عليه الدستور اللبناني.

وأثار ريفي قضية الإشراف على العملية الإنتخابية، حيث يفترض تشكيل هيئة وطنية تقوم بهذه المهمة وليس وزارة الداخلية، داعياَ ايضاً الى تشكيل حكومة جديدة لا تضمّ مرشحين الى الإنتخابات، في حين ان الحكومة الحالية إما كل أعضائها مرشحين أو كل الأحزاب المشاركة فيها ستخوض الإستحقاق. علماً أن “الحزب” في هذا المجال يشكل “خطراً” أكثر من الفرد على الأداء الحكومي.

ورداً على سؤال، أكد ريفي ان الاجتماعات التقييمية للواقع الإنتخابي مستمرة مع قانونيين ومع خبراء في الإنتخابات.