بدء مفاوضات بريكست ومستقبل بريطانيا على المحك

تبدأ بريطانيا الإثنين رسميا مفاوضات شاقة لمغادرة الاتحاد الاوروبي بحكومة ضعيفة تسعى للتوصل الى اتفاق “لا مثيل له في التاريخ”.

وقبل ساعات على بدء المفاوضات، شهدت لندن عملية دهس جديدة اسفرت عن سقوط قتيل وثمانية جرحى كما ذكرت الشرطة التي اوضحت ان كل الضحايا من المسلمين.

وبعد مرور سنة على استفتاء جاءت نتائجه اشبه بزلزال، يلتقي وزير بريكست ديفيد ديفيس في بروكسل كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه في مقر المفوضية في بروكسل.

ومستقبل بريطانيا على المحك في المفاوضات الشديدة التعقيد، والمتوقع ان تستمر حتى اذار 2019، بل وأيضا النظام السياسي الغربي برمته الذي قد يهتز بقوة في حال الفشل في التوصل الى اتفاق.

والوضع اليوم مختلف تماما عما كان عليه قبل 12 شهرا حين كان مناصرو بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي) في القمة، مع طرح تساؤلات حول المقاربة التي تعتمدها رئيسة الوزراء تيريزا ماي بعد اداء كارثي في الانتخابات التي جرت في الثامن من حزيران.

وقال وزير بريكست ديفيد ديفيس في بيان قبيل توجهه الى المفاوضات “الطريق طويل أمامنا، الا أن وجهتنا واضحة – شراكة راسخة ومميزة بين المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي. اتفاق لا مثيل له في التاريخ”. واضاف “اتطلع الى بدء العمل على هذا المستقبل الجديد”.

من جهته، صرح وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عند وصوله الى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بروكسل “اعتقد ان كل العملية ستؤدي الى نهاية سعيدة ستكون مشرفة ومربحة للطرفين”.

يبدو ان بريطانيا رضخت أمام اصرار الاتحاد الاوروبي على تركيز المفاوضات اولا على ثلاثة مواضيع رئيسية، قبل التطرق الى مستقبل العلاقة بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة واي اتفاق تجاري محتمل.

والمواضيع الثلاثة هي كلفة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي التي تقدرها بروكسل بحوالى 100 مليار يورو (112 مليار دولار)، وحقوق قرابة ثلاثة ملايين من الرعايا الاوروبيين المقيمين في بريطانيا ومليون بريطاني مقيمين على اراضي الاتحاد، كما ومسألة الحدود بين ايرلندا الشمالية (اراضي بريطانيا) وايرلندا العضو في الاتحاد الاوروبي.

وقال مصدر اوروبي ان “الجلوس لاجراء جولة رسمية اولى من المفاوضات هو مؤشر بحد ذاته”.

ومن المقرر ان تنطلق مفاوضات بريكست الاثنين الساعة 11،00 صباحا (التاسعة ت غ) يليها مؤتمر صحافي مشترك بين بارنييه وديفيس.