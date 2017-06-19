“لقاء سيدة الجبل”: قانون الانتخابات الجديد يتعارض مع مفهوم العيش المشترك

أصدر “لقاء سيدة الجبل” بعد اجتماعه الأسبوعي البيان التالي: توقّف اللقاء أمام المشهد القمعي المهين وأدان ما تعرّضت له تظاهرة سلمية أمام مجلس النواب ويعلن تمسّكه أكثر وأكثر بحرية التعبير والتظاهر السلمي.

أولاً- في سياق متابعة أعمال ندوة “القدس توأم العواصم العربية”، سيستمر “اللقاء” في بذل جهوده من أجل الوصول إلى فتح “طريق القدس لجميع المؤمنين دون قيود” بالرغم من الإنتقادات التي وجهت والتخوين الذي طاله.

ثانياً- يصرّ “لقاء سيدة الجبل” على تطوير المساحات المشتركة لتثبيت العيش المشترك والتمسّك باتفاق الطائف، ويرى في قانون الانتخابات الجديد ودعوة رئيس الجمهورية لقيادات السلطة تعارضاً في مفهوم العيش المشترك والدستور.

ثالثاً- ناقش المجتمعون المواضيع والترتيبات التي تقام تحضيراً لاجتماع اللقاء في البقاع الشهر المقبل تحت عنوان “العيش المشترك في البقاع مسؤولية وطنية مشتركة”.