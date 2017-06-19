مياومو كهرباء لبنان: لا حل لملفنا الا بتثبيت الجميع

اصدرت لجنة المياومين وعمال غب الطلب وجباة الإكراء” في “مؤسسة كهرباء لبنان” بيانا انتقدت فيه ما سمته “تهويل القيمين على ملف الكهرباء عليهم”، ورفضت كل الاجراءات التهويلية التي وصل قليل من صداها الى مسامع العمال، مشيرة إلى أن “اقرب طريق الى اسكاتنا هو اعطاؤنا حقوقنا، فلا تهدروا طاقاتكم بالبحث عن اساليب بوليسية في حين ان الطريق واحد هو طريق إحقاق الحق، والبحث عن آليات لانصاف العمل وتثبيتهم والاعتذار منهم عن السنين التي ضاعت عندما اعتدى فيها الأشقياء على حق المظلومين”.

وأضاف البيان: “لولا العمال لما بقيت كهرباء لتنير بيوت اللبنانيين، ولا لتبني بواخر ولا سفنا ولا يخوتا، ولما بقي نور ولما بقيت طاقة ولا طاقات، أهكذا يكافأ العامل النشيط؟ وبالتهديد والوعيد تبنى الاوطان؟”

وأكدت اللجنة رفضها لأي مساس بحقوق أي من العمال والتعرض لأي منهم، متسائلة ألا حل لانهاء هذا الملف، وبتثبيت جميع المياومين ووقف الهدر في المؤسسة ومعالجة مشكلاتها.