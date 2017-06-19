ماكرون والملك عبدالله بحثا في مواجهة الإرهاب

رأى الملك الأردني عبد الله الثاني خلال مؤتمر صحافي عقده مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، أن العالم يواجه تحديات تتعلق بالإرهاب والاقتصاد، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود عالمياً لمواجهة التحديات.

وأكد الملك عبد الله الثاني أن “هناك تحديات مشتركة سواء كانت اقتصادية أو تتعلق بالإرهاب، ويجب أن نوحّد جهودنا لمواجهتها، ليس فقط في المنطقة، ولكن في جميع أنحاء العالم، وغياب حل النزاعات في المنطقة أدى لعنف طائفي وتوسع الشبكات الإرهابية”.

وتابع: “أوروبا يمكن أن تؤدي دوراً كبيراً ليس فقط في المنطقة العربية، بل حتى في أوروبا نفسها من خلال مواجهة خطاب الكراهية وظاهرة الإسلاموفوبيا”.

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إنه بحث مع العاهل الأردني ملف مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن الأردن داعم رئيسي للاستقرار في المنطقة.

وأضاف ماكرون: “الأردن عضو فعال في التحالف الدولي ضد داعش، أنتم حليف وشريك أول لنا في عمليات مكافحة الإرهاب، وأود أن أقول إن التزام فرنسا أمن الأردن يبقى دائماً قوياً”.