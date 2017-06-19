باسيل التقى وفد الأساقفة الموارنة في الإنتشار

استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في قصر بسترس وفدا من الأساقفة الموارنة في بلاد الإنتشار ضم :مارون ناصر الجميل مطران فرنسا والزائر لأوروبا،انطوان شربل طربيه مطران أوستراليا، سيمون فضول إكساركوس إفريقيا، حبيب يوحنا شامية مطران الأرجنتين، عبدالله زيدان وغريغوري منصور مطراني الولايات المتحدة الاميركية، جورج ابو يونس مطران المكسيك، إدغار ماضي مطران البرازيل وفادي بو شبل إكساركوس كولومبيا.

وتحدث المطران ماضي باسم الوفد بعد اللقاء وقال: “نحن هنا لنؤكد اننا بحاجة للبنان الذي من دونه الإغتراب اللبناني يكون ضائعا، نود العودة الى وطننا الأم. اليوم وبعد الزيارة التي قمنا بها لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أتينا أيضا لزيارة الوزير باسيل لنؤكد أن الكثير من الناس رغم أنهم لا يعيشون في لبنان، إلا أنهم يحبون ويهتمون بلبنان الذي يعيش معهم”.

وأكد أن “اللبنانيين حتى ولو كانوا يعيشون في بلاد الإغتراب، يطالبون بحقوقهم واستعادة جنسيتهم وتعيين قناصل فخريين كي يكونوا على تواصل اكثر مع لبنان، كما انهم يرغبون باستمرار زيارة المسؤولين اللبنانيين”.

وشكر الوزير باسيل على “المبادرات التي قام ويقوم بها لجهة عقد المؤتمرات الاغترابية كي يبقى التواصل بين لبنان والإغتراب اللبناني والعكس”، وقال: “نحن دائما نردد مقولة إن لبنان بحاجة للاغتراب ولكن مغتربيه بحاجة اليه ايضا”