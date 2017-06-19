باسيل: الموقف المشترك بين “القوات” و”التيار” ساهم في تبديد صعوبات قانون الإنتخاب

أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إن الموقف المشترك بين حزب “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” ساهم كثيرا في تبديد الصعوبات التي اعترضت قانون الانتخاب الذي لم يكن ممكنا لولا موقف رئيس الجمهورية.

باسيل وخلال إطلاق ماكينته الإنتخابية قال: “يجب تعزيز القانون الانتخابي بمزيد من الضوابط في المستقبل منها عتبة التمثيل او التأهيل وهناك مطالب أخرى”.

وأضاف: “نفتخر كتيار بإعطاء حق الانتخاب للانتشار اثناء تسلمنا للمسؤولية وستعرفون اهمية ما تحقق لاحقا”.

وتابع: من المعيب عام 2017 ان نعتبر الكهرباء والمياه وغيرها حلماً لكن الاحلام ستتحقق، والمعركة الانتخابية المقبلة عنوانها اننا نريد الكهرباء وغيرنا لا يريدها، وكل من هم مثل عبد المنعم يوسف سيلقون مصيره لأننا لا يمكن ان نتعايش مع الفساد”.

وأردف: “القانون الجديد مارسناه في التيار لناحية النسبية والصوت التفضيلي والعتبة، وهذا القانون هو اسهل قانون في العالم واذا قبلنا بالتمديد فالسبب هو البطاقة الممغنطة، كما إن التحدي الجديد المرفوع امامنا رفع نسبة المشاركة في الانتخاب”.

ولفت إلى ان اي تلاعب بموضوع البطاقة الممغنطة يسحب تأييدنا للتمديد التقني والجواب يجب أن نعرفه قريبا”.

وختم باسيل: “منفتحون على جميع التحالفات”.