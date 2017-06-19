سيارة كهربائية أوكرانية بـ700 ألف يورو

أعلن فريق من المهندسين الأوكرانيين عن تصنيع أول سيارة أوكرانية كهربائية أسموها “Himera Q”

وقام فريق من المهندسين الأوكرانيين بتمويل من رجل الأعمال أندريه جازوفسكي، بتصميم هذا الموديل خلال سنتين. ويتم الآن اختبار نموذجين من السيارة في طرق السباق في إسبانيا.

من المتوقع أن تجمع سيارات ” Himera Q” في إسبانيا مع أن جزءا من عملية الإنتاج قد يبقى في أوكرانيا.

وحدة قدرة إحدى السيارتين المذكورتين، تتكون من أربعة محركات كهربائية، قدرتها الإجمالية 1000 حصان تقريبا. وتستطيع التسارع إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3 ثوان.

وعلى حد قول ممثلة الشركة، فقد صمم المختصون الأوكرانيون بطارية تعمل بالغرافين خصيصا لهذه السيارة. يمكن شحنها بشكل كامل خلال نصف ساعة، مع وجود نظام سريع للشحن خلال 8 دقائق فقط. حيث تؤمن البطارية المشحونة قطع 1000 كيلومتر.

تتميز هذه السيارة بتصميم طريف لهيكلها، الذي أصبح محل جدال بين الفرق الأوكراني والمصمم الروسي، دميتري لازاريف، الذي يصر على أن بعض الأجزاء لهيكل ” Himera” نقلت دون أي تعديل من هيكل سيارة لادا ” Raven” التي صممها لازاريف.

في غضون ذلك يخطط الأوكرانيون لتنظيم إنتاج ” Himera” على دفعات قليلة العدد قريبا، علما بأن سعر السيارة الابتدائي سيساوي 700 ألف يورو، وستنتج بعد طلب الزبون.