كنعان: لقاء الخميس ليس بطاولة حوار بل “جلسة”

اكد امين سر تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان ان “لقاء بعبدا الخميس ليس طاولة حوار، بل جلسة في القصر الجمهوري بدعوة من الرئيس، بعد انجاز قانون الانتخاب لجعل المؤسسات الدستورية تعمل بشكل صحيح ولتحقيق انتاجية في الفترة الفاصلة عن الانتخابات”، مشيراً إلى أنه “يجب ان يكون هناك تفاهم على مضمون هذه الانتاجية وما هي المشاريع الأساس في السياسة والانماء والملفات الاساسية”.

ولفت كنعان في حديث الى محطة “الجديد”، الى ان “الموضوع لا يقتصر على الحكومة بل على الدولة بشكل عام، وقد ارتأى فخامة الرئيس انه ومن خلال هذه الدعوة يساهم في تفعيل عمل المؤسسات من خلال التفاهم الواسع، بمعزل عن التحالفات او الخصومات السياسية”.