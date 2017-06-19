دوليات

بالصور: كاميرات مراقبة للجيش الإسرائيلي في يهودا والسامرة

أعلن المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي افيخاي ادرعي‏ أن القوات الاسرائيلية ركبت كاميرات مراقبة في الشوارع وعند المفترقات الرئيسية في منطقة يهودا والسامرة من اجل حفظ الامن واحباط أي اعتداءات تخريبية.

 

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الجيش الاسرائيلي
المصدر:
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