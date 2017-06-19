بالصور: كاميرات مراقبة للجيش الإسرائيلي في يهودا والسامرة

أعلن المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي افيخاي ادرعي‏ أن القوات الاسرائيلية ركبت كاميرات مراقبة في الشوارع وعند المفترقات الرئيسية في منطقة يهودا والسامرة من اجل حفظ الامن واحباط أي اعتداءات تخريبية.

ركبت قوات جيش الدفاع كاميرات مراقبة في الشوارع والمفترقات الرئيسية في منطقة يهودا والسامرة من اجل حفظ الامن واحباط اعتداءات تخريبية pic.twitter.com/AhvplIljxf — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 19, 2017