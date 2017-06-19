الشرطة الإيطالية تقبض على طالب لجوء عراقي “خطط لشنّ هجوم”

قبضت الشرطة الإيطالية على طالب لجوء عراقي، للاشتباه بأنه يخطط لشنّ هجوم في إيطاليا، ومحاولة تجنيد متشددين في مركز استقبال اللاجئين الذي يقيم فيه.

وهدد الشاب بذبح غير المسلمين وأشاد بالتفجير الذي أودى بحياة 22 شخصاً الشهر الماضي في مدينة مانشستر البريطانية، بحسب ما قالت الشرطة في بيان. واعتقل في كروتونه جنوب إيطاليا.

كما يتهم الشاب بمحاولة إقناع طالبي لجوء آخرين يعيشون في مركز الاستقبال في كروتونه بالانضمام إلى تنظيم “داعش” وشنّ هجمات.

وخلال محادثة مع شقيقته سجلها المحققون قال إنه لا يريد العودة إلى العراق “للقتال” ويفضل القيام بذلك في إيطاليا وقال “يجب نحر الكفار”.

وقالت الشرطة في مؤتمر صحافي إن الشاب العراقي كان يحتفظ على هاتفه الجوال بصور لرجال شرطة، وإنه توجه إلى روما قبل أشهر عدة لتقييم المستوى الأمني في العاصمة.