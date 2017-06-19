بلدية إيزال ـ الضنية تمنع المفرقعات النارية خلال الأعياد

أعلنت بلدية إيزال ـ الضنية انها اتخذت قرارا منعت بموجبه “منعا باتا على المحال التجارية بيع المفرقعات النارية في المناسبات، وخصوصا في الأعياد”، محذرة من أن “كل مخالفة لأحكام هذا القرار ستعرض صاحبها للملاحقة القانونية، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حقه”.

وأوضحت البلدية، في بيان، أن القرار اتخذ “بناء على التعميم الذي أصدره محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا، المتعلق بمنع إستعمال المفرقعات النارية، لما تشكله من خطر على السلامة العامة، وحرصا على توفير أجواء هادئة للمواطنين خلال فترة الأعياد”.