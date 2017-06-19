الجراح: نؤيد خصخصة قطاع الاتصالات ونأمل في التوافق على ملف الكهرباء

كشف وزير الاتصالات جمال الجراح عن بدء إعتماد أسعار الانترنت المخفضة بنسبة خمسة وسبعين في المئة منتصف الشهر المقبل كحد أقصى فور الانتهاء من تحديث نظام الفاتورة.

وفي حديث لـ”صوت لبنان – الضبية”، أعلن الجراح عن تأمين خدمة الانترنت بسرعة الأربع ميغابايت وبكمية غير محدودة بكلفة تسعين ألف ليرة شهريًا فقط ووضع أكثر من مئتي خط لشبكة الهواتف الأرضية بخدمة المواطن مع الاعلان عن المناقصة اليوم أو غدًا، مشيراً الى الانجازات في قطاع الاتصالات لا سيما انهاء شبكة الفايبر اوبتك.

كما وأعرب من جهة أخرى عن تأييده لخصخصة القطاع معتبرًا أن البلد غير مهيأ للخصخصة في الوقت الحالي.

وفي ملف الكهرباء، أوضح الجراح أن الحكومة تقوم بالجهود اللازمة لكن المقاربات مختلفة ولتطبيق خطة الكهرباء العامة لا بد من سنتين أو ثلاث كفترة انتقالية يستعان خلالها بالبواخر آملا أن يتم التوافق على ملف الكهرباء ومناقصة البواخر في جلسة الحكومة المقبلة انطلاقًا من النهج الايجابي المعتمد في العهد الجديد.