اللبناني جوزف مكرزل… نائب رديف في البرلمان الفرنسي

تمكّن الصّحافي اللبناني – الفرنسي جوزيف مكرزل إبن بلدة بيت شباب من الفوز في المقعد الرديف في الدائرة العاشرة في الإنتخابات التشريعية الفرنسية التي تضم ّلبنان مع 48 بلدًا من آسيا وأفريقيا، بحيث نجح مكرزل مع الفرنسية من أصل مغربي أمل لكرافي في الحصول على سبعين في المئة من الأصوات حيث مثّلا حركة “الجمهورية الى الأمام” التي أسسها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مقابل مرشح اليمين الجمهوري النائب الحالي آلان مارسو.

مكرزل عاش لفترة طويلة في فرنسا حيث تخصص في الهندسة، وهو صحافي يكتب باللغتين العربية والفرنسية ويرأس تحرير مجلة ” الدبور” الناقدة، فضلا ًعن أنّه عميد كلية الإعلام في الجامعة الأنطونية.

جوزيف مكرزل نجح، وبنجاحه رفع اسم لبنان واللبنانيّين عالياً، هم الذين يرون بصيص الامل بأمثال مكرزل.