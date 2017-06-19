بالفيديو: تراشق بالنارجيلة في منتجع بحري بجونية… والسبب “لعب ولاد”!

تحوّل يوم أمس الأحد، يوم الراحة والاستجمام، الى يوم نكبة في أحد المنتجعات البحرية في منطقة جونية، بعدما تطوّر لعب الصغار الى مشكل الكبار…

وفي التفاصيل، بينما كان ولدان ينتميان كلٌّ الى عائلة مجاورة للأخرى في المنتجع، يلعبان في حوض السباحة ويتراشقان بالمياه، تدخّلت والدتاهما وجرى تلاسن بينهما مما دفع الأبوين الى التدخل وجرى تضارب وتراشق بالزجاج والنارجيلة كما يُظهر الفيديو المرفق.