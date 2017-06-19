القوات البحرية السعودية تصدت لزوارق حاولت الدخول إلى حقل بترولي

تصدت القوات البحرية لـ3 زوارق تخريبية دخلت المياه الإقليمية السعودية وكانت متجهة إلى حقل المرجان النفطي بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلا عن مصدر مسؤول، الاثنين.

وأوضحت أنه “في تمام الساعة الثامنة و28 دقيقة من مساء الجمعة دخلت المياه الإقليمية السعودية 3 زوارق تحمل علما باللونين الأبيض والأحمر”.

وأضافت: “اتجهت الزوارق مسرعة نحو منصات الحقل البترولي السعودي (المرجان)”، الذي يقع في الخليج العربي على مقربة من الحدود البحرية مع الكويت.

وتابعت: “على الفور تصدّت لها القوات البحرية وأطلقت تجاهها طلقات تحذيرية لم تستجب لها الزوارق المعتدية، وقد تم القبض على أحد الزوارق، واتضح أنه محمل بالأسلحة من أجل هدف تخريبي، فيما فر الزورقان الآخران”.

وأكد المصدر حرص المملكة على محاربة الإرهاب والتصدي للأعمال التخريبية والسعي الدائم في حفظ الأمن الوطني من أي اعتداء.