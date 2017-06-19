الجيش : 3 طائرات استطلاع معادية خرقت الاجواء اللبنانية

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أن “طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت عند الساعة 7:00 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، بيروت وضواحيها، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 20:15 من فوق البلدة المذكورة”.

مديرية التوجيه، وفي بيان، لفتت إلى أنه “عند الساعة 10:50، خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 15.40 من فوق بلدة علما الشعب”، مشيرةً إلى أنه “عند الساعة 20:35، خرقت طائرة أخرى مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق رياق وبعلبك، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 5.35 من صباح اليوم من فوق بلدة علما الشعب”.