بالصور: “القوات” تسلّم 500 كلغ من المواد الغذائية إلى مٲوى عجزة في جبيل

أخبار حزبيةالاثنين 19 حزيران 2017 بالصور: “القوات” تسلّم 500 كلغ من المواد الغذائية إلى مٲوى عجزة في جبيلقام مكتب الشؤون الاجتماعية جبيل بالتعاون مع جهاز الشؤون الاجتماعية في الحزب، بتسليم خمسماية كلغ من المواد الغذائية الاساسية الى مٲوى العجزة سانتا ماريا الطبي في نهر ابراهيم -جبيل. وذلك بحضور منسق منطقة جبيل في “القوات اللبنانية” الرفيق شربل ابي عقل، ومسؤولة مكتب الشؤون الاجتماعية في جبيل الرفيقة برتا الخوري وأعضاء المكتب. كلمات مفتاحية:الشؤون الاجتماعيةالقوات البنانيةجبيلمٲوى العجزةالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية