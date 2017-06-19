بالفيديو: شاحنة تدهس مارة قرب مسجد في لندن وسقوط ضحايا

أعلنت الشرطة البريطانية أن شاحنة صغيرة دهست ليل الأحد الاثنين جمعا من المارة في شمال شرقي لندن ما اسفر عن سقوط قتيل و8 جرحى، مشيرة الى انها اعتقلت شخصا.

وفي تفاصيل الحادثة أنّ “فان” يستقلها 3 شبان بريطانيين دهست المصلين بعد انتهائهم من أداء صلاة التراويح في مسجد دار الرعاية الإسلامية قرب مسجد فينسبري بارك شمالي لندن.

وتحدثت صحيفة “الإيفنينغ ستاندرد” البريطانية عن وقوع حادثة طعن بالتزامن مع حادثة الدهس، إذ قفز مسلح بسكين من السيارة التي دهست المصلين وطعن شخصا واحدا على الأقل.

ووقع الحادث حوالي الثانية عشرة والثلث ليلا (11:20 بتوقيت غرينتش) قرب مسجد فينسبري بارك شمالي لندن.

وروى شهود عيان إن السيارة، التي استخدمت في الهجوم، كانت تسير بسرعة عادية، وفجأة انطلقت بقوة وشرعت في إسقاط الضحايا أرضا.

كما ذكرت الشرطة البريطانية أنّ سائق السيارة عمره 48 عاما وقد أمسك به مواطنون قبل أن تعتقله الشرطة.

وانتشر في محيط الحادث عدد من عناصر مكافحة الإرهاب المدججين بأسلحة هجومية، كما أقامت أجهزة الأمن طوقا واسعا حول مسجد فينسبري بارك ومحطة مترو الأنفاق القريبة منه، وحلقت في محيط المنطقة طائرة هيليكوبتر تابعة للشرطة.

واعتبر مجلس مسلمي بريطانيا ان واقعة المسجد بشمال لندن مظهر عنيف لرهاب الإسلام، داعيا السلطات إلى تعزيز إجراءات الأمن خارج المساجد.

وشهدت الحادثة ردود فعل أهمّا لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي عبرن عن شعورها في بيان بالبريد الإلكتروني: “هذا حادث مروع… كل مشاعري مع أولئك الذي أصيبوا وأحبائهم وهيئات الطوارئ في الموقع”. كما تترأس ماي اجتماعا طارئا اليوم بعد الهجوم على المسجد.