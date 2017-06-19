تيريزا ماي تعهدت محاربة الإرهاب أيا كان المسؤول عنه

تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي محاربة الإرهاب والتطرف أيا كان المسؤول عنه، بعدما دهس سائق أبيض البشرة حشدا من المصلين أمام أحد مساجد لندن.

واعتبرت من أمام مقرها في “10 داونينغ ستريت”، أن الاعتداء يذكر بأن الإرهاب والتطرف والكراهية قد تتخذ أشكالا عدة، مؤكدة أن العزم على التعاطي معها يجب أن يكون هو نفسه، أيا كان المسؤول.

ووصفت الاعتداء بأنه مقزز بدرجة الاعتداءات نفسها التي سبقته، مشيرة إلى 3 هجمات على ارتباط بمتطرفين وقعت في لندن ومانشستر هذا العام وأسفرت عن 35 قتيلا وزهاء مئتي جريح.

وقالت إن الاعتداء استهدف أشخاصا عاديين وأبرياء، مسلمون بريطانيون أثناء خروجهم من المسجد، مضيفة أن الشرطة ستوفر أي حماية إضافية ضرورية للمساجد.

وتابعت أنه كان هجوما على مسلمين قرب مكان عبادتهم ومثل أي شكل من أشكال الإرهاب، فإنه يحمل الهدف الأساسي نفسه المتمثل بالتفرقة، لافتة إلى تحمّل التطرف كثيرا بما في ذلك رهاب الإسلام، معلنة إنشاء لجنة جديدة لمواجهة التطرف بنفس الطريقة التي تحارب فيها العنصرية.