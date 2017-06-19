وزير خارجية قطر: لن نفاوض تحت الحصار

أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن بلاده لن تتفاوض مع الدول التي قطعت العلاقات الإقتصادية معها واتخذت اجراءات ضدها ما لم تقم برفع الحصار عنها، مشيراً إلى أن الدوحة تحت الحصار وعند رفعه تبدأ المفاوضات. وأضاف: “سأزور واشنطن الأسبوع المقبل لبحث الأثر الاقتصادي للحصار وتأثير الأزمة على مكافحة الإرهاب”.

الوزير القطري، وفي حديث إلى الصحافيين، شدد على أنهم لم يتلقوا بعد أي مطالب من “دول الحصار”، مشدداً على أن الشؤون الداخلية لقطر غير قابلة للتفاوض بما في ذلك مستقبل قناة “الجزيرة”. وأضاف: “مستعدون لبحث قلق الدول الخليجية في حوار بناء والأزمة تنتهي على طاولة الحوار إذا كانت مبادئه واضحة”، لافتاً إلى أنهم يراهنون على نجاح الوساطة الكويتية لحل الأزمة.

وأكّد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن “الدوحة ستتخذ إجراءات قانونية لفتح مسارات لطيرانها ورفع جزء من الحصار”.