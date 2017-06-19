محلياتالاثنين 19 حزيران 2017 مشروع بين نديم الجميل وجنبلاط لتطوير ساحة ساسين؟!نشر رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط صورة تجمعه بالنائب نديم بشير الجميّل.وغرد جنبلاط عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلاً: “لقاء سياسي واجتماعي شامل مع الشيخ نديم جميّل، مشروعه لتطوير ساحة ساسين جداً مهم وحضاري ومتقدم”. لقاء سياسي واجتماعي شامل مع الشيخ نديم جميل .مشروعه لتطوير ساحة ساحة ساسين جدا مهم وحضاري ومتقدم pic.twitter.com/qpTHl0o93O— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) June 19, 2017 كلمات مفتاحية:نديم الجميل وجنبلاطالمصدر: twitter، فريق موقع القوات اللبنانية