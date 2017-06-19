محليات

مشروع بين نديم الجميل وجنبلاط لتطوير ساحة ساسين؟!

نشر رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط صورة تجمعه بالنائب نديم بشير الجميّل.

وغرد جنبلاط عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلاً: “لقاء سياسي واجتماعي شامل مع الشيخ نديم جميّل، مشروعه لتطوير ساحة ساسين جداً مهم وحضاري ومتقدم”.

 

 

 

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نديم الجميل وجنبلاط
المصدر:
twitter، فريق موقع القوات اللبنانية

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