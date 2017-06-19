مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الإثنين في 19/6/2017

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”

احتدم الصراع السياسي في الخليج وانتشرت قوات تركية في قطر التي أعلن وزير خارجيتها أن بلاده لا تقبل بالتفاوض إذا كانت هناك شروط. وقال إن قطر ستتعاون مع تركيا والكويت وسلطنة عمان لتلبية حاجاتها وأن إيران ستكون ممرا لها.

وفي سوريا تهديدات كردية بمواجهة قوات النظام إذا تعرضت لها في الرقة في ظل تحذيرات روسية لقوات التحالف الدولي وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية.

وفي أوروبا سيارة تحتوي متفجرات وأسلحة تصدم شاحنة للشرطة عمدا في الشانزليزيه في باريس، وسيارة تدهس مصلين مسلمين أمام مسجد في لندن، وإغلاق مركز رياضي شمال العاصمة البريطانية بسبب مسلح بسكين.

محليا المجلس النيابي في دورة استثنائية اعتبارا من بعد غد الأربعاء لمناقشة اقتراحات ومشاريع قوانين مهمة. والورشة النيابية ستضاف الى ورشة وزارية لدفع عجلة العمل، والشأنان سيكونان موضوع بحث في اجتماع رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة يوم الخميس في القصر الجمهوري بمبادرة من الرئيس ميشال عون وعدد هؤلاء القادة عشرة.

وقبل الدخول في التفاصيل نبدأ من فرنسا. في جديد الارهاب المتنقل صدم رجل بسيارة كان يستقلها شاحنة للشرطة في جادة الشانزليزيه في باريس من دون أن يتسبب ذلك بوقوع إصابات. الداخلية الفرنسية اعلنت عن مقتل سائق السيارة التي كانت تحتوي على متفجرات. ونشرت الشرطة عددا كبيرا من عناصرها في المكان وأوصت بتجنب هذه المنطقة في قلب العاصمة الفرنسية. وجاء الإعلان بعدما تحدث الناس على وسائل التواصل الاجتماعي عن حريق شب في سيارة بالمنطقة.

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* مقدمة نشرة أخبار “الجديد”

أبرقت إيران بالصواريخ إلى من يعنيهم الأمر في المنطقة مستهدفة معاقل الإرهاب في دير الزور للمرة الأولى وعبرت بـ “ذو الفقار” البالستي عن تحذير مزدوج الرد قائلة للأميركيين والإرهابيين معا: لا يمكنكم اللعب بذيل الأسد ويجب أن تتحملوا تبعات أي حماقة ترتكبونها. البريد الإيراني السريع العابر للأجواء العراقية نحو سوريا تزامن والقبضة العسكرية على معبر الوليد الحدودي الإستراتجي غير أن تنظيم داعش الذي ضاق الخناق عليه في بلاد العرب يتنفس إرهابا من الأراضي الأوروبية مع حادثين بدأ الأول بريطانيا ولم ينته الثاني في جادة الشانزليه. وإذا كانت برقيات إيران الصاروخية لم تضل طريقها إلى موطئ الإرهاب فإن بريد النواب اللبناني يتعرض لترهيب يكاد يضاهي الإرهاب “والي فايت.. ضاهر” فتنبهوا أيها النواب إذ إن الأمين العام من دون منازع لمجلس النواب السيد عدنان ضاهر يراقب بريدكم وينتزع منه الرسائل الواردة إليكم بذريعة الحفاظ على مشاعركم وخصوصياتكم. والأمين لم يكن أمينا على الرسائل الموجهة إليكم.. فهو يقرأها عنكم ويحللها ويحيلها الى التقاعد إذا كانت على غير الهوى السياسي وبسرعة البريد والبرق يتلف مضمونها ويعيدها “مرتجع” من دون الشكر. إن أسراركم تحت جناحيه فهو مخزنكم الدفين ويعمل لمصالحكم خوفا عليكم من الجمرة الخبيثة التي قد تكون معلبة بين رسالة بريدية. وتجربة للجديد قمنا بتوجيه كتاب مفتوح الى السادة النواب نسألهم في ختامها ما إذا كانوا فعلا قد وافقوا على البيان الصادر عن مجلس النواب الذي يدين فيه محطة الجديد ويحمل سعادتهم مواقف لم يتخذوها. هنا تحول السيد عدنان ضاهر إلى مطاوعة وصادر الرسائل من دون علم المتلقي قائلا في أثناء المواجهة: هذا قراري ونقطة على السطر. فهل يدرك النواب أن سرهم أصبح في “بير” عدنان؟ وماذا لو وقعت بين أياديه رسائل تستلزم السرية التامة؟ هذه الأسئلة لن نضعها برسم رئيس المجلس إنما برسم النواب أنفسهم لاسيما أولئك الذين لا يجيرون قرارهم لغيرهم. وإذا كان للمجلس أمينه الخاص.. فإن له أيضا نوابه العامون والقادرون بتغريدة وتصريح على قلب الحدث وتحويل الضحية إلى جلاد وتبين بعد الإطلاع أن نائبين “عليين” ألحقا بسرية شرطة مجلس النواب وعينا ناطقين للدفاع عن الشغب والعنف والقمع الذي مارسته القوة النيابية الضاربة بحق المتظاهرين. فالنائبان علي خريس وعلي حسن خليل أغارا بالتصاريح على الحراك والإعلام وعلى الصورة والحق الظاهر الذي لا يقبل أي تشكيك واسترسل خريس كما لم يفعل عند واجباته التشريعية واصفا المتظاهرين بالموتورين فيما استبق خليل التحقيقات اللازمة ودان وسائل الإعلام المكشوفة باختلاق الأكاذيب لتشمل المجلس النيابي ورئيسه عبر اتهامات باطلة كما قال. فهل نختلق صورة وفيديو وشهودا وضحايا؟ الى هذا الحد يأخذكم الدفاع السياسي الباطل إلى تكذيب ما شاهدتموه بأم العين؟ أهو البيض والبندورة يخيفكم من فقدان السيطرة على وضعكم؟ إن زمنا ممددا بدأ بكذبة وتجن وقمع وتصاريح تسبح باسم الزعيم .. لن نتوقع منه إلا أن ينتهي ببيضة فاسدة تهدم الهيكل.

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* مقدمة نشرة أخبار ال “أل بي سي”

بشرى الى اللبنانيين ولاسيما منهم سكان برج حمود الجديدة، لا حل لمشكلة النفايات في تلك المنطقة والمناقصة التي اعطيت بمئة وعشرة ملايين دولار لمعالجة الجبل القديم ومعالجة النفايات الجددة ستذهب هباء. فكل ما يجري هو نقل الجبل من مكان الى اخر من دون كاسر للموج ومن دون نقل خراطيم شركات النفط.

كان المطلوب معالجة معضلة النفايات فصار المطلوب اخراج المتعهد من الورطة التي علق فيها وانقاذ مجلس الانماء والاعمار من دوامة جبل ومطمر ومكب برج حمود، والنتيجة رمي للنفايات بطريقة عشوائية وهذه العشوائية توصلها الى البحر فتختلط بمياهه مسببة الاوبئة لرواد البحر وقتل الثروات السمكية.

الابشع من كل ذلك ان الوزراء المعنيين يقفون عاجزين عن ابتداع اي حل، فوزير البيئة زار المكب الاسبوع الماضي ورفع العشرة باعتبار ان الازمة بين المتعهد ومجلس الانماء والاعمار، فهل يضاف بند النفايات على طاولة الخميس في قصر بعبدا بعدما ثبت ان الحكومة سلمت بعجزها عن معالجة هذا الملف؟

البشرى الثانية للبنانيين انه اعتبارا من مطلع الشهر المقبل قد لا يتم اصلاح اعطال الكهرباء لان العقود مع شركات مقدمي الخدمات تنتهي اخر هذا الشهر فيما لم يمدد لها، والملف مطروح على مجلس الوزراء بعد غد الاربعاء. ولم تكن القضية مطروحة على طاولة مجلس الوزراء لو لم تكن عالقة بين مقدمي الخدمات ومؤسسة كهرباء لبنان ووزراء الملاك.

ومن التلوث المميت للبيئة الى العيوب الفاضحة في قانون الانتخابات، فغدا وبعد نشر القانون في الجريدة الرسمية تبدأ مهلة تقديم الطعون في القانون لجهة المواد التي يمكن الطعن فيها، ولكن ابعد من العيوب فان العقدة الكأداء تتمثل بمقاربة البطاقة الممغنطة التي استعملت لفك شفيرة التمديد 11 شهرا وحين اقر التمديد بدأ التنكر لها.

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* مقدمة نشرة أخبار ال “أم تي في”

اقر قانون الانتخاب الجديد وهو قانون تسوية وجاء نتاج تسوية الا ان القانون الوليد يبدو انه سيكون موضع تجاذب، فالوزير جبران باسيل سرعان ما اعاد احياء المطالبة بتعديلات كانت موضع خلاف قبل اقرار القانون فقوبل بجبهة رفض متقدمة من الافرقاء الذين شاركوا في القانون والذين اعتبروا ان التعديل سيفتح الباب على تعديلات مضادة، في ما جزم الرئيس بري بانه لن يفتح الباب لهذه المطالبات في اشارة الى رفض استغلال حتى الدورة الاستثنائية للمجلس.

بابان اخران للاختلاف سيفتحان هذا الاسبوع، الاول سببه دعوة الرئيس عون رؤساء الاحزاب المشاركة في الحكومة الى لقاء حوار في بعبدا الخميس الذي اثار موجة غضب عارمة في صفوف المعارضة وفي مقدمها حزب الكتائب على قاعدة ان الرئيس للجميع ولا يحق له رعاية قسم من ابنائه واهمال القسم الاخر، والباب الاختلافي الثاني سيتظهر مكهربا في جلسة مجلس الوزراء الاربعاء حيث سينتج فتح ملف الكهرباء جدالا قديما جديدا بين من هم مع بواخر الطاقة ومن هم ضدها.

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* مقدمة نشرة أخبار “المنار”

في دير الزور السورية اصابت الصواريخ الايرانية بعيدة المدى اهدافها العسكرية، وابعد منها بكثير كانت اهدافها الاستراتيجية..

صواريخ ليلة القدر عبرت السماء الصاخبة من كرمنشاه الى سوريا عبر العراق، ومشت بين ازدحام الطائرات الحربية والمواقف الاميركية والعنتريات الاقليمية لتصيب مواقع الارهاب في دير الزور تحت اعين طائرات استطلاع ايرانية وثقت دقة المهمة، ودقت اجراسا عديدة، اول من سمعها الاسرائيلي..

انها صواريخ حققت لايران هيبة دولة عظمى اقليميا بل دوليا كما قرأ المحللون العسكريون في الصحافة العبرية، فقد اثبت الايرانيون قدرة على التحكم وتسيير الصواريخ، وتحديد اهدافها. وان كان الخوف من صواريخ السبعمئة كيلومتر التي اطلقت على دير الزور فان الرعب من صواريخ الالف واربعمئة كيلومتر والفي كيلومتر التي لا تخفي طهران امتلاكها.…

رسالة اخرى في الفضاء السوري بعثت بها الادارة الروسية: وقف للتنسيق الجوي مع الاميركي، وتحذير بانها ستتعامل مع اي جسم طائر ضمن منطقة عملياتها في سوريا كهدف، تحذير جاء ردا على قيام القوات الاميركية باسقاط طائرة سورية في ريف الرقة الغربي..

في الغرب كان الارهاب العنصري يوازي الارهاب التكفيري في لندن مع عملية دهس ضد المسلمين، وفي غزة فاق الارهاب الصهيوني كل ارهاب، فمع الحصار المطبق على القطاع، منع للكهرباء عن اهاليه، فيما مليارات العرب لا سيما الاخيرة منها تضخ الطاقة في الجسم الاقتصادي الاميركي ومن ورائه الاسرائيلي..

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* مقدمة نشرة أخبار ال”أن بي أن”

بشائر تفاؤل لست سنوات مقبلة افتتح عليها الاسبوع الحالي في مسار منسجم مع التسوية التي انجبت القانون الانتخابي، وعلى ما تؤشر كل المعطيات فان التسوية السياسية ماضية في مسار توافقي ازاء استحقاقات ومواضيع مختلفة.

رئيس الجمهورية ميشال عون الذي حدد ماهية المدى الزمني لسنوات عهده بالعمل المنتج اصدر اليوم مرسوما فتح بموجبه عقدا استثنائيا للمجلس النيابي يمتد حتى 16 تشرين الاول المقبل.

قصر بعبدا سيشهد هذا الاسبوع حدثين على قدر من عناصر جذب الاهتمام، الاربعاء مجلس للوزراء اولى بنوده بواخر الكهرباء، والثاني لقاء رؤساء الاحزاب المشاركة في الحكومة للتداول اذا كان مرتقبا من اللقاء الثاني ان يخرج بموقف مبدئي تجاه عدد من الاستحقاقات حتى ولو لم يرتب مفاعيل دستورية فان البند المتعلق بالكهرباء يؤمل ان يشكل ادراجه على جدول اعمال الجلسة الحكومية بداية تصويب لمسار المراحل التي تقتضيها الاصول المرعية في عملية اجراء المناقصات القانونية.

عقد استثنائي وجلسة حكومية ولقاء تشاوري في اسبوع يتوقع ان تحدث صدى على الساحة اللبنانية لينحصر الانكباب على القضايا الداخلية بمعزل عن الاصداء المحيطة بالخارج سواء صدى الصراع الخارجي بين قطر وجيرانها او صدى دنب الاسد الممنوع اللعب فيه تحت طائلة تحمل العواقب كما حذر رئيس لجنة السياسة الخارجية والامن القومي في البرلمان الايراني علاء الدين بروجردي والمقصود صاروخ ارض ارض ذو الفقار الذي اطلقه الحرس الثوري على تنظيم داعش في دير الزور او ما سيترتب على احتجاز البحرية السعودية افراد من الحرس الثوري على متن قارب دخل المياه الاقليمية السعودية.

اما على وقع اصداء معارك الرقة ودير الزور وزارة الدفاع الروسية تعلق العمل بمذكرة التفاهم مع واشنطن بشان الاجواء السورية وتحذرها من ان دفاعاتها ستتعامل مع اي جسم طائر كهدف، بمعنى ان الطائرات الاميركية لن تكون بمنأى عن الاستهداف الروسي.

وفي جديد مسارات الارهاب استهدف الليلة الماضية تجمعا لمسلمين قرب احد المساجد شمال لندن متسببا بسقوط عدد من الضحايا.

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* مقدمة نشرة أخبار “المستقبل”

راحت سكرة قانون الانتخابات وجاءت فكرة الهموم المعيشية، التي أطلق رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ناقوس البدء بالعمل على تحريرها من أزماتها. فقد أعلن أن الحكومة ستتفرغ لتحسين المعيشة وللملفات الاقتصادية والاجتماعية، وأنه سيعقد جلسات للحكومة في مختلف المناطق، للتأكيد أن كل المناطق وأهلها جزء لا يتجزأ من الدولة وأن الدولة موجودة في كل لبنان وملتزمة شؤون كل المناطق في كل زاوية منه.

هي مرحلة جديدة بدأت ستكون عنوان ورشة سياسية تشريعية نيابية، خصوصا مع توقيع الرئيس الحريري مرسوم فتح عقد استثنائي لمجلس النواب من 21 حزيران حتى 16 تشرين الأول، وتوقيع رئيس الجمهورية ميشال عون عليها، أيضا في ضوء اجتماع بعبدا الخميس المقبل، الذي دعا رئيس الجمهورية رؤساء الاحزاب والتيارات السياسية المشاركة بالحكومة لحضوره.

الدولة التي تسعى إلى استعادة الثقة والأمل، تحرص على حسن سير الملاحقة القانونية للمجرمين. في هذا السياق تابع قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات تحقيقاته في قضية القتل المتعمد للشاب روي حاموش ومحاولة قتل صديقه جوني نصار. كما أصدر القاضي عماد الزين قراره بطلب الإعدام لمارك يمين، قاتل طلال العوض وخليل القطان في منطقة قب الياس لأن “فنجان النسكافيه” لم يعجبه.

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* مقدمة نشرة أخبار ال”أو تي في”

ليست مصادفة أن يكون الموعد في اليوم التالي مباشرة لتاريخ 21 حزيران، اليوم الذي ينتصف فيه الليل والنهار … وتحتفل فيه كل عائلة بعيد الأب … فصاحب الدعوة هو “بي الكل” … وهو الحارس الضامن لإنصاف كل عائلة في المجتمع. فيما المدعوون هم أبناء الوطن … والمكان هو بيت الشعب … أما الموضوع، فلا طاولة حوار بين مختلفين … ولا تفاوض بين أفرقاء متنافسين … ولا مصالحات أو تسويات أو صفقات أو بازارات … بل ورشة وطنية لبناء دولة واستعادة بلد…

المشاركون عشرة… هم رؤساء الأحزاب الممثلة في حكومة استعادة الثقة … لكن الورشة لا تستبعد أحدا … فهي في نتائجها العملية، ستكون مجموعة من المشاريع المحالة إلى المجلس النيابي … حيث يكون الجميع حاضرا وفاعلا …

مفارقة واحدة طقسية تحضر ربما … ذلك أنه بعد ربيع قانون الانتخاب، لا صيفية هذه السنة … لا حكوميا ولا نيابيا … بل دوام شغال على مدار الأيام، لإنجاز ما تأخرنا طويلا في إنجازه …

يبقى، جدول الأعمال … ثلاثة عناوين كبرى …