أسرار الصحف ليوم الإثنين 19 حزيران 2017

أسرار الآلهة – النهار

شكك وزير سابق في نجاح مشروع البطاقة الالكترونية وسأل عن امكان توفير اللوائح لكل المناطق وفي كل الاقلام.

سأل رؤساء بلديات يرغبون في الترشح الى الانتخابات النيابية عن العبرة في استقالتهم بعد شهر من نشر القانون وليس قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات.

يتابع وزير الاعلام مع وزير العدل نشر مقال كتبه أحد المطلوبين الى العدالة والفارين من السجن بتهمة قتل رئيس سابق للجمهورية

علم أن قرار مقاطعة الحزب الاشتراكي وعدد من بلديات الجبل حفل تدشين سد القيسماني جاء على أعلى المستويات وهو يؤكد غياب الكيمياء بين الاشتراكي و”التيار الوطني”.

***********************************

يقال – المستقبل

إنّ حزبَي «الكتائب اللبنانية» و«السوري القومي الاجتماعي» سيتحالفان في لوائح انتخابية واحـدة في أكثر من دائرة انتخابية.

***********************************

أسرار الجمهورية

لم يُحدِّد مرجع كبير موعداً لاستقبال «تحالف نساء للسياسة» الذي يُطالب بالكوتا النسائية بعد أشهر على طلب التحالف هذا اللقاء معه، مع العلم أن الأحزاب المسيحية لم تدعم الكوتا أيضاً.

قال مرجع بارز أمام زواره إن الفارق كبير جداً بين تصرُّف شقيقين، أحدهما كان صديقاً صدوقاً والآخر خصماً لدوداً.

أبدى سفير دولة كبرى إستياءه من فترة التمديد التقني الطويلة وحرص أن يُبلِّغ ذلك إلى المراجع العليا.

************************************

أسرار اللواء

غمز : علّق قطب سياسي على كلام الوزير باسيل بأن تياره سيكون الثالث شيعياً والثاني سنياً، بقوله: المهم ان يكون الأول وطنياً!

همس : دخل وزير بارز في رهان مع وزير آخر حول استحالة تنفيذ قانون الانتخابات في صيغته الحالية. قيمة الرهان رمزية: ماية دولار فقط!

لغز : أدى اعتماد النسبية الى اعادة صياغة التحالفات في معظم المناطق، حيث غلب اتجاه تشكيل لوائح مستقلة للتحالفات بدل التحالف في لائحة واحدة كما كان يجري في النظام الأكثري!

*****************************************