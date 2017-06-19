16 قتيلا في هجمات انتحارية في شمال شرق نيجيريا

قتل 16 شخصا على الاقل في هجمات انتحارية قرب مخيم للنازحين الذين فروا من اعمال العنف التي تقوم بها جماعة بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا.

وقالت الوكالة الوطنية لادارة الحالات الطارئة ان الهجمات وقعت ليل الأحد قرب من مخيم دالوري في قرية كوفا غير البعيدة عن مايدوغوروي عاصمة ولاية بورنو، لافتة إلى أنها أوقعت 16 قتيلا.

ووقع انفجاران آخران في الوقت نفسه تقريبا في مخيم دالوري ولم يسفرا عن أي ضحية الا النساء الانتحاريات.

وقال ابراهيم إن الجرحى تلقوا العلاج في الطوارئ ونقلوا الى مستشفى مايدوغوري، لكن من دون تحديد عددهم.

وتحدث سكان كانوا في المكان عن سقوط 12 الى 13 قتيلا، لكن الناطق باسم ادارة الحالات الطارئة قال ان ثلاثة جرحى توفوا متأثرين باصاباتهم في المستشفى.