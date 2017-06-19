روسيا تحذّر أميركا من استخدام القوة ضد قوات الأسد

أشار نائب وزير الخارجية الروسي الى ان إسقاط الولايات المتحدة لطائرة حربية تابعة لحكومة النظام السوري خطوة صوب تصعيد خطير.

وأضاف، لوكالة إنترفاكس للأنباء، أن موسكو تحذر واشنطن من استخدام القوة ضد قوات الأسد.

وقال سيرغي ريابكوف للوكالة”: “إن عقوبات جديدة قد تفرضها أميركا على روسيا ستدفع موسكو للرد بالمثل”.

كما أكد أنه سيجتمع مع وكيل وزارة الخارجية الأميركية توماس شانون في سان بطرسبرغ يوم 23 حزيران لبحث المشاكل في العلاقات الثنائية.

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