بالصور: جعجع في دير سيدة اللويزة لتهنئة الأب العام مارون الشدياق

زار رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع دير سيدة اللويزة في زوق مصبح حيث قدم التهنئة لقدس الأب العام مارون الشدياق ولمجلس المدبرين الجدد بمناسبة تعيينهم من قبل قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس على رأس الرهبانية المارونية المريمية. كما دوّن جعجع كلمة في سجل التهاني، متمنياً للأب العام والمدبرين التوفيق في مهامهم الجديدة.

وفي السياق، أبرق رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية في حزب “القوات اللبنانية” جان العلم مهنئاً الأباتي الشدياق، بسبب تواجده خارج لبنان، فجاء في رسالته: “ان الوديعة المقدسة والإرث الرهباني قد انتقلا إليكم بفضل ثقة البابا فرنسيس بما تمثلون من قيم وثقة بالحفاظ على مقدرات الرهبانية الكبيرة والعظيمة. وندعو لكم بالنجاح والتوفيق مع فرحتنا وتهانينا لكم ولمجلس المدبرين والسلطة الجديدة، وألف مبروك للرهبانية المارونية المريمية وللطائفة والوطن والكنيسة، وأملنا ان تبقى كما كانت دوماً رهبنة الخدمة والخير والمحبة والعلم والعمل والشهادة لقيم الإنجيل”.

وقد ردّ الأباتي الشدياق على الرسالة قائلاً: “شكراً لكم جزيلاً، ونتمنى لكم التقدم في خدمة الإنسان والوطن بحسب إنجيل يسوع. تمنياتي أن تزدهر القوات في الإسهام بإنماء الوطن وثبات المواطنين في أرض الأجداد الأمناء على إرث الإيمان. أطلب صلاتكم.”