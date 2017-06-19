مقتل سوري في غزير برصاص أطلق عليه

وجد السوري محمد احمد دادو (30 عاما)، بعد ظهر الإثنين جثة بالقرب من ثانوية غزير الطريق العام، بعدما أصيب بطلقين ناريين في يده وصدره.

ونقل الى “مستشفى البوار” الحكومي لمعاينته من الطبيب الشرعي حسين شحرور، بناء على إشارة النيابة العامة. وبعد معاينة الكاميرا المثبتة ضمن نقطة حصول الحادث، تبين أن سيارة “هيونداي” توقفت واقترب دادو منها، فأطلق من بداخالها النار عليه، فقتل على الفور وسقط ارضا.

وانطلقت السيارة بعدها بسرعة بعد ما عرف رقم لوحتها. والتحقيقات جارية من قبل فصيلة غزير في قوى الأمن الداخلي لمعرفة الفاعل، ليبنى على الشيء المقتضى القانوني.