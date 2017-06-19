الحرارة إلى الإنخفاض غداً

يسيطر طقس مستقر ورطب على الحوض الشرقي للمتوسط وفق ما أفادت مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني.

الطقس الاثنين: قليل الغيوم ودون تعديل بدرجات الحرارة.

الطقس الثلثاء غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا في الشمال.

الأربعاء:غائم جزئيا الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 23 الى 28 درجة، فوق الجبال من 17 الى 25 درجة، في الارز من 11 الى 21 درجة، في الداخل من 16 الى 30 درجة.

الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية الى غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

الإنقشـاع: متوسّط.

الرطوبة النسبيّة على السّاحل: بين 55 و 80 %.

حال البحـر: معتدل ارتفاع الموج وحرارة سطح الماء: 28°م.

الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.