البيت الأبيض: نحتفظ بحق الدفاع عن النفس في سوريا

قال البيت الأبيض، الإثنين، إن قوات التحالف التي تحارب “داعش” في سوريا تحتفظ بحق الدفاع عن النفس، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستعمل لإبقاء خطوط الاتصالات مفتوحة مع روسيا في ظل توترات جديدة.

وحذرت روسيا الولايات المتحدة، من أنها ستتعامل مع أي طائرات تحلق غربي نهر الفرات على أنها أهداف بعد أن أسقط الجيش الأميركي طائرة قرب الرقة.

وأشار المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، إلى أنه من المهم إبقاء خطوط الاتصالات مفتوحة لمنع الاشتباك في مجالات محتملة.