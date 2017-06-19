شبيب في إفطار بلدية بيروت: سنعزز أجهزة البلدية بدم جديد

أقامت بلدية بيروت إفطارها السنوي في فندق “فورسيزنز” بيروت، في حضور محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت جمال عيتاني وأعضاء المجلس البلدي، مديري المصالح ورؤساء الدوائر والأقسام والمهندسين والأطباء في البلدية، إضافة الى قيادة وضباط فوجي الإطفاء وحرس مدينة بيروت.

بعد النشيد الوطني، ألقى عيتاني كلمة وجه في بدايتها المعايدة لجميع الحاضرين بمناسبة شهر رمضان المبارك، واصفا اياهم بـ”أقوياء البلدية الذين يقومون بالعمل المضني للحفاظ على مدينتنا الحبيبة بيروت”، مقدرا “جهودهم كافة”، مؤكدا أن “المهمة المطلوبة مستقبليا ليست سهلة، ولكنها غير صعبة على أصحاب الخبرات الراغبين في العمل والتضحية، وعلينا جميعا الاجتهاد لخدمة مدينة بيروت”.

وقال: “نعول عليكم كثيرا مع سعادة المحافظ والمجلس البلدي، ونضع كل آمالنا على البرنامج الذي وضعناه كمجلس بلدي، الذي نعتبره جريئا. ونقول للمشككين بقدرتنا، إن البرنامج سينفذ على أعلى وأفضل المستويات، وذلك بفضل امتلاك مدينة بيروت الكوادر النشيطة القادرة على تنفيذ برنامج ومشاريع كهذه، وطموحنا أكبر من ذلك، وسنكمل نحن واياكم مسيرة العمل”.

بدوره، هنأ المحافظ شبيب الحاضرين بهذا الشهر المبارك، فقال: “نلتقي في هذه المناسبة سنويا بجو من الإلفة والمحبة. وإني أشكر كل الموجودين معنا اليوم، لا سيما المجلس البلدي ورئيسه الصديق الأستاذ جمال ونائب الرئيس وكل السيدات والسادة الأعضاء، وكل رؤساء الوحدات في بلدية بيروت، وقادة وضباط فوجي اطفاء وحرس بيروت، لأن الجهود التي تبذل تسير بالمدينة في المسار الصحيح، وخطط المجلس البلدي التي نعمل عليها معا واعدة”.

أضاف: “رغم كل ما حققناه حتى اليوم، يبقى المطلوب منا دائما أكثر، فتوقعات أبناء بيروت كبيرة، ويجب أن نكون على قدرها ومستواها. إن دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تحدث مؤخرا عن مشاريع نعمل عليها، وتبناها ووضعها كأهداف لنحققها، فهذه ثقة نقدرها ونثمنها عاليا من دولته. ولذلك، من واجبنا بذل المزيد من الجهود لتحسين المستوى والأداء وعدم تخييب آماله”، متابعاً: “سنعزز الأجهزة الموجودة حاليا في بلدية بيروت بدم جديد. لقد بدأنا بفوج الاطفاء، وسنستكمل هذه الخطة في كل الوحدات”.

وأردف: “هناك دعم لا مثيل له من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، فهو من أكثر الناس حرصا على مصلحة بيروت وبلدية بيروت وأبنائها، ويحرص على أن يكون أبناء بيروت هم أصحاب الحق والأفضلية والأولوية في خدمة مدينتهم من خلال انتمائهم الى أجهزة البلدية المختلفة”.