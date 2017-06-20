واتهمت الوزارة الطيار الروسي بالتحليق بسرعة مفرطة، وعدم السيطرة بشكل جيد على مقاتلته من طراز سوخوي 27.

وقال المتحدث باسم الوزارة الكابتن جيف ديفيز إن الطائرة الأميركية “لم تفعل شيئا لإثارة هذا السلوك.”

وألقت روسيا في وقت سابق اليوم باللوم على الولايات المتحدة في الواقعة ذاتها.