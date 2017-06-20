دولياتالثلاثاء 20 حزيران 2017 توبيخ أميركي لروسيا… والسبب طيّاراتهمت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” روسيا باعتراض طائرة استطلاع أميركية من طراز “أر سي 135” بشكل غير آمن في مجال جوي دولي فوق بحر البلطيق قبل يوم.واتهمت الوزارة الطيار الروسي بالتحليق بسرعة مفرطة، وعدم السيطرة بشكل جيد على مقاتلته من طراز سوخوي 27.وقال المتحدث باسم الوزارة الكابتن جيف ديفيز إن الطائرة الأميركية “لم تفعل شيئا لإثارة هذا السلوك.” وألقت روسيا في وقت سابق اليوم باللوم على الولايات المتحدة في الواقعة ذاتها.كلمات مفتاحية:اميركاروسياالمصدر: سكاي نيوز عربية