لجنة عمال مياه بعلبك تعلق إضرابها نزولاً عند طلب المحافظ خضر

التقى محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر وفداً من لجنة عمال تشغيل المياه والصرف الصحي في بعلبك وشرقها وشمالها برئاسة عضو قيادة الاتحاد العمالي العام السيد برير عثمان.

وقد ناقش المجتمعون مسألة ضم العمال الى مصلحة مياه البقاع أو تجديد المشروع لاستمرار ديمومة عملهم سيما وان عقد تشغيلهم ينتهي في الثلاثين من الشهر الحالي.

وشرح خضر للوفد ان القانون لا يعطيه اي سلطة على مصلحة مياه البقاع لكنه وعدهم في المقابل بمتابعة القضية مع المعنيين وصولا الى الخواتيم السعيدة، وبناء عند طلبه ونزولا عند رغبته قرر الوفد تعليق اضرابهم وعدم قطع المياه عن 250 ألف نسمة وعدم اللجوء الى اي خطوات تصعيدية افساحا في المجال للاتصالات والمشاورات في هذا الاطار.