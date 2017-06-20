باسيل التقى عائلة المفقودين في حريق لندن شقير

استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في قصر بسترس، في حضور السفير البريطاني هيوغو شورتر والمدير العام للمغتربين هيثم جمعة، وفدا من عائلة شقير المفقودة في حريق برج غرينفيل في لندن، ضم والد ووالدة باسم شقير وابن عمه منير.

اثر اللقاء، أشار منير شقير إلى أن السلطات البريطانية أخذت منذ ثلاثة أيام عينة من الحمض النووي من شقيقة باسم وشقيق زوجته ناديا، مطالبا “بتسلم رفات أولادنا اذا كانوا من بين الضحايا”.

وختم:”حتى الساعة ما زالت الأمور غير واضحة في تحقيقات السلطات البريطانية، لا سيما وأن التحقيقات تجري من ناحيتين أمنية ولوجستية لجهة كشف مصير الجثامين في ضوء عدد كبير من المفقودين”.